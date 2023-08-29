Эксперт: старая инфраструктура, узкие морские пути мешают Киеву доставлять зерно по Дунаю

Алексис Эллендер заявил, что "портовая инфраструктура на Дунае устаревает"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Устаревающая портовая инфраструктура Дуная и высокие риски застревания судов в узких речных проходах препятствуют попыткам Киева активизировать перевозки сельхозпродукции после приостановки зерновой сделки. Такое мнение выразил эксперт аналитического агентства Kpler Алексис Эллендер газете The New York Times.

По его словам, "портовая инфраструктура на Дунае устаревает". Помимо нехватки лоцманов, которые "критически важны для управления судами по реке", эксперт отмечает также высокие риски застревания и повреждения используемых Киевом "массивных судов, скорее подходящих для более крупных портов", что чревато блокировкой движения транспортировщиков зерна. Кроме того, если прошлогодняя засуха в Европе повторится, то уровень воды в "реке настолько сократится, что судам придется уменьшать объемы грузов, чтобы обеспечить проход", считает Эллендер.

С учетом этих рисков судовладельцы могут отказаться от закупки зерна с Украины в пользу сельскохозяйственной продукции Австралии, Бразилии, Канады, пишет издание. По словам управляющего директора Boston Consulting Group в Копенгагене Питера Джеймсона, все больше организаторов перевозок украинского зерна по морю "не решаются подвергать опасности как свои активы, так и людей".

Россия 17 июля отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Тем не менее в Москве подчеркивают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.