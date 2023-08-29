29 августа, 12:58,
обновлено 29 августа, 13:16

Источник: вопрос зерновой сделки можно обсуждать только на условиях России

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Россия готова вернуться к участию в сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Судьбу зерновой сделки можно обсуждать лишь на условиях, которые ранее огласил президент России Владимир Путин. Об этом заявил ТАСС российский дипломатический источник.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Вопрос зерновой сделки может обсуждаться исключительно на условиях, озвученных ранее президентом РФ", - сказал источник.

Путин заявил ранее, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой.

При этом президент РФ констатировал, что ни одно из условий сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация