Источник: вопрос зерновой сделки можно обсуждать только на условиях России

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Россия готова вернуться к участию в сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Судьбу зерновой сделки можно обсуждать лишь на условиях, которые ранее огласил президент России Владимир Путин. Об этом заявил ТАСС российский дипломатический источник.

"Вопрос зерновой сделки может обсуждаться исключительно на условиях, озвученных ранее президентом РФ", - сказал источник.

Путин заявил ранее, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой.

При этом президент РФ констатировал, что ни одно из условий сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.