Чернышенко: в России на развитие туризма будет ежегодно выделять не менее 48 млрд рублей

При поддержке президента и председателя правительства финансирование туризма увеличилось почти в 14 раз, отметил вице-премьер

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Государство будет ежегодно выделять на развитие туризма в России не менее 48 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.

"При поддержке президента и председателя правительства финансирование туризма увеличилось почти в 14 раз: в 2018 году - 3,7 млрд рублей, в 2023 году - более 50 млрд рублей. На реализацию задач нацпроекта в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета. Сегодня принято решение, что 48 млрд рублей - это будет ежегодный базовый бюджет туризма", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Вице-премьер отметил, что туризм в России формирует 2,6% ВВП и по этому показателю находится на одном месте с сектором образования или металлургическим производством. Благодаря принятым решениям этот показатель может быть увеличен до 4-5% ВВП. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволил реализовать ряд важных мер, среди которых освобождение отрасли от НДС, строительство модульных отелей и льготное кредитование. По итогам прошлого года введено 11 тыс. новых номеров - это в два раза больше, чем за последние пять лет.

По его словам, в рамках стратсессии определен перечень наиболее эффективных инструментов, которые будут продолжены: программа льготного кредитования туристической инфраструктуры (уже привлечено более 400 млрд рублей на 27,5 тыс. номеров) и программа поддержки строительства модульных отелей, которая пользуется большим спросом в регионах. В 2023-2024 годах предусмотрено порядка 8 млрд рублей на субсидирование 50% стоимости, в планах создать более 6,3 тыс. номеров. С учетом дополнительных 11 млрд рублей, выделенных по поручению президента, будет создано еще порядка 8 тыс. номеров. Еще один инструмент - продвижение туристического продукта на зарубежных рынках.

Чернышенко также рассказал, что по поручению президента России ведется создание федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок. Это курорты на Каспии, Черном, Азовском, Балтийском и Японском морях. Помимо этого, будут активно развиваться новые направления - автотуризм и придорожный сервис. Минэкономразвития совместно с Минпромторгом подготовят дорожную карту обеспечения туристической сферы необходимым транспортом. В рамках нацпроекта на создание обеспечивающей инфраструктуры в 2023-2024 годах будет направлено 18,7 млрд рублей в 11 регионах России.