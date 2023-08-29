Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в I полугодии снизилась на 12%

Она составила 67,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" по итогам первого полугодия 2023 года снизила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 12%, до 67,8 млрд рублей, сообщила компания.

При этом показатель EBITDA уменьшился на 13,8%, до 88,4 млрд рублей. Выручка выросла на 4,5%, до 657,4 млрд рублей. Капитальные расходы увеличились на 12%, до 21,8 млрд рублей.

Компания отмечает, что на ее результаты существенно повлияли рост энергопотребления в РФ, переориентация экспортных потоков преимущественно на восточные направления, расширение клиентской базы российских сбытовых активов, благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед. Также среди факторов - начало поставки модернизированной мощности в секторе КОММод, включение в расчет цены инвестиционной составляющей с тринадцатого месяца начала поставки мощности, окончание действия договоров ДПМ по ряду объектов, увеличение портфеля заказов строительно-инжиниринговых компаний группы и приобретение энергомашиностроительных компаний в октябре 2022 года.

О выработке

При этом "Интер РАО" по итогам первого полугодия 2023 года увеличила выработку электроэнергии на 5,8%, до 62,741 млрд кВт⋅ч. В то же время отпуск тепловой энергии за первое полугодие вырос на 1,7%, до 21,992 млн Гкал. Количество потребителей электроэнергии в сбытовых активах выросло за полугодие на 3,8%, до 19,3 млн.

Операционные расходы компании выросли на 7,4%, до 595,6 млрд рублей. Собираемость платежей за электроэнергию гарантирующими поставщиками увеличилась на 1,2 п.п. и составила 100%.