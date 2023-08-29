29 августа, 13:08

Правительство направит более 1,6 млрд рублей на сейсмоусиление зданий в Чечне и Кузбассе

Большую часть денег выделят Чеченской Республике

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,6 млрд рублей Чеченской Республике и Кемеровской области на повышение устойчивости капитальных объектов в сейсмических районах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Дополнительное финансирование двух регионов позволит построить там новые безопасные объекты. Так, в Кемеровской области порядка 100 семей переселим из домов, не соответствующих требованиям сейсмоустойчивости. В Чеченской Республике опережающими темпами введем 11 социальных объектов", - процитировали Хуснуллина в сообщении на сайте правительства России.

Чеченской Республике выделят 1,4 млрд рублей, что позволит в 2023 году ввести в эксплуатацию шесть детских садов почти на 700 мест, общеобразовательную школу, пристройку к учебному корпусу специальной школы-интерната, фельдшерско-акушерский пункт и физкультурно-спортивный комплекс.

Кемеровская область получит 261 млн рублей, которые помогут завершить строительство жилого дома. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧечняКемеровская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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