Правительство направит более 1,6 млрд рублей на сейсмоусиление зданий в Чечне и Кузбассе

Большую часть денег выделят Чеченской Республике

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,6 млрд рублей Чеченской Республике и Кемеровской области на повышение устойчивости капитальных объектов в сейсмических районах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Дополнительное финансирование двух регионов позволит построить там новые безопасные объекты. Так, в Кемеровской области порядка 100 семей переселим из домов, не соответствующих требованиям сейсмоустойчивости. В Чеченской Республике опережающими темпами введем 11 социальных объектов", - процитировали Хуснуллина в сообщении на сайте правительства России.

Чеченской Республике выделят 1,4 млрд рублей, что позволит в 2023 году ввести в эксплуатацию шесть детских садов почти на 700 мест, общеобразовательную школу, пристройку к учебному корпусу специальной школы-интерната, фельдшерско-акушерский пункт и физкультурно-спортивный комплекс.

Кемеровская область получит 261 млн рублей, которые помогут завершить строительство жилого дома.