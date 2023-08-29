Премьер Госсовета КНР призвал США сделать шаги по улучшению торговых отношений с КНР

Ли Цян отметил, что только посредством диалога стороны смогут "узнать друг о друге и найти золотую середину"

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. США должны предпринять искренние и конкретные шаги по улучшению экономических отношений с Китаем. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян главе Минторга США Джине Раймондо в ходе переговоров в Пекине, сообщает издание South China Morning Post.

"Прочные экономические отношения и торговое сотрудничество пойдут на пользу не только нашим двум странам, но и всему миру", - отметил Ли Цян. Премьер Госсовета сравнил торговые отношения между США и КНР с "балластным камнем и стабилизирующим якорем". Он также отметил, что только посредством диалога стороны смогут "узнать друг о друге и найти золотую середину".

Раймондо находится с визитом в Пекине, где проводит консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждают вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также определяют области потенциального сотрудничества. В ходе визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов. В нее войдут китайские и американские чиновники на уровне заместителей министров, а также ответственные лица департаментов и управлений. В этом механизме примут участие и представители деловых кругов двух государств.

В июне с визитом в Пекине побывали госсекретарь США Энтони Блинкен. В июле Китай посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель президента по климату, экс-госсекретарь Джон Керри. Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.