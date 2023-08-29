"Трансконтейнер" планирует выплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября

Компания проводит оценку потенциальной величины налога

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Трансконтейнер" проводит оценку потенциального размера налога на сверхприбыль и планирует выплатить его до 30 ноября 2023 года.Об этом говорится в отчете компании.

"В августе 2023 года президентом РФ был подписан Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ "О налоге на сверхприбыль", вступающий в силу с 1 января 2024 года. Руководство группы проводит оценку потенциальной величины налога на сверхприбыль и планирует его уплату в срок до 30 ноября 2023 года", - отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон также предусматривает некоторые категории организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.