Мишустин призвал комплексно подходить к развитию туризма в РФ

Премьер-министр России считает, что необходимо продолжать обновлять гостиничную базу, создавая места размещения, которые отвечают разным запросам путешественников

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Работу по комплексному развитию и поддержке туристической отрасли в РФ надо продолжать и вести ее комплексно, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратсессии по развитию туризма.

"Учитывая растущий спрос, надо комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы вывести качество сервиса на более высокий уровень. Необходимо продолжать обновлять гостиничную базу, создавая места размещения, которые отвечают разным запросам путешественников", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что сейчас в России действует свыше 30 тыс. комфортных и современных отелей, санаториев и баз отдыха - в целом около 1 млн номеров. "Их число, конечно, увеличивается", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, добиться таких результатов удалось благодаря привлечению частных инвестиций и активному участию бизнеса, а также благодаря государственной поддержке, которая оказывается компаниям по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". "На его реализацию в последние два года мы направили свыше 100 млрд рублей", - добавил премьер.

"Видим, что отрасль в целом развивается, модернизируется туристическая инфраструктура, и, конечно, эту работу необходимо продолжать, в том числе и программу строительства модульных отелей. Вы знаете, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить ее финансирование в ближайшие два года на 11 млрд рублей", - продолжил он.

Мишустин в числе прочего обратил внимание, что развитию туризма помогают и нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и особые экономические зоны, и соглашения о защите и поощрении капиталовложений.