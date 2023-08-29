Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в I полугодии составила 35,38 млрд рублей

Выручка компании в I полугодии достигла 490 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в I полугодии 2023 года составила 35,38 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, составила 32,35 млрд рублей.

Выручка "Сибура" в I полугодии достигла 490 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Сибура" по РСБУ в первом полугодии упала в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 47,4 млрд рублей. Выручка "Сибура" по РСБУ снизилась на 6,8% - до 460 млрд рублей.

В 2022 году "Сибур" увеличил выручку по МСФО на 13%, а показатель EBITDA - на 5,4%. При этом капитальные расходы снизились на 4,2%, а операционные выросли на 22,4%.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая производственные площадки в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в ТЭК, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.