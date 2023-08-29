"Роснано" получило 2,9 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии 2023 года

Компания не раскрывала данные по чистой прибыли за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснано" за первое полугодие 2023 года достигла 2,9 млрд рублей по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), говорится в сообщении "Роснано". Компания не раскрывала данные по чистой прибыли за аналогичный период 2022 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Роснано" за 2021 год по МСФО достигла 0,7 млрд рублей, тогда как годом ранее сообщалось об убытке в 52,9 млрд рублей.

Согласно сообщению компании, стоимость активов "Роснано" за первое полугодие 2023 года выросла более чем на 5,5 млрд рублей. "Команда добилась увеличения стоимости активов в непростых рыночных условия, при ограничении доступа к иностранной компонентной базе и необходимости быстрой переориентации спроса портфельных компаний на российский рынок и рынки дружественных стран. Мы продолжаем работать над технологическими проектами и новыми заделами, привлечением частных инвестиций и стремимся к дальнейшему развитию наших активов", - приводятся в сообщении слова управляющего финансового директора "Роснано" Владислава Юнусова.

В сообщении говорится, что на обслуживание долга с 2021 года было направлено свыше 82 млрд рублей. "Исторические накопленные долги продолжают негативно влиять на финансовые результаты компании, в связи с чем сохраняется существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности", - отмечается в сообщении.

В "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано". Благодаря инвестициям "Роснано" работают 138 предприятий и исследовательских центров в 37 регионах России.