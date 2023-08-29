Прибыль ЕМС по МСФО в I полугодии составила €54,2 млн против убытка годом ранее

Выручка в I полугодии снизилась на 0,4%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль сети клиник ЕМС по МСФО в I полугодии 2023 года составила €54,2 млн против €4 млн убытка в I полугодии 2022 года. Об этом сообщается в отчетности компании.

Выручка в I полугодии снизилась на 0,4%, до €139,2 млн. Показатель EBITDA вырос на 10,9% и достиг €57,3 млн.

Чистый долг EMC вырос на 38%, до €102,7 млн. Капитальные затраты компании снизились на 79,2% в сравнении с I полугодием 2022 года и составили €9,8 млн, добавляется в отчетности. В EMC пояснили, что в первой половине 2022 года рост капитальных затрат был вызван приобретением бизнеса компании "Астра 77" - поставщика оборудования, реактивов и услуг в области лабораторной диагностики.

Выручка от услуг поликлиники и оказания помощи на дому в I полугодии 2023 года выросла на 4,5%, до €74,5 млн. Выручка от услуг стационара за первое полугодие, напротив, снизилась на 6,9% в сравнении с тем же периодом 2022 года, до €51,9 млн.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет.