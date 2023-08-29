Мишустин поручил развивать программы высшего и среднего образования в турсфере

По словам премьер-министра, молодых людей надо "вовлекать в производственные процессы еще во время учебы"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил совместно с регионами и представителями туристического бизнеса развивать программы высшего и среднего образования в сфере гостеприимства, в том числе на базе федерального проекта "Профессионалитет".

"Индустрия гостеприимства динамично развивается и требует все больше профессионально подготовленных сотрудников. Очевидно, что их нужно в буквальном смысле слова "растить", поэтому необходимо вместе с руководством регионов и представителями туристического бизнеса сформировать программы и высшего, и среднего образования, в том числе на базе проекта "Профессионалитет", - сказал он на стратегической сессии по развитию туризма.

По словам Мишустина, молодых людей надо "вовлекать в производственные процессы еще во время учебы". "И, конечно, применять практико-ориентированный подход", - добавил премьер-министр.

Он отметил, что "перед туристическим сектором стоит ряд ключевых задач". "Для их решения, конечно, надо проработать четкие и понятные действия, которые в первую очередь будут способствовать его динамичному развитию, придадут также импульс таким важным сферам, как транспорт, промышленность, торговля, и многим другим", - перечислил глава кабинета министров.

"Мультипликатор развития туризма самый высокий - всем это известно, и это значит, что появится больше новых рабочих мест, станут привлекаться дополнительные инвестиции, а главное - укрепляться будет экономика наших российских регионов", - подытожил Мишустин.