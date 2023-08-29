Торговые палаты БРИКС и ЮАР подписали меморандум о взаимопонимании

Документ подписали заместитель председателя торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри и директор Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Зулу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подписание меморандума о взаимопонимании состоялось между торгово-промышленными палатами БРИКС и ЮАР, это свидетельствует о международной значимости форума инноваций БРИКС "Облачный город". Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"На Международном форуме инноваций БРИКС "Облачный город", который проходит 27-29 августа в концертном зале "Зарядье", состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами БРИКС и ЮАР, - указали в пресс-службе. - Подписание меморандума о взаимопонимании свидетельствует о международной значимости форума как глобальной платформы для обмена опытом между городами и странами".

Документ подписали заместитель председателя торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри и директор Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Зулу.

Кроме того, участники договорились о сотрудничестве в области развития торговли и укреплении деловых взаимоотношений, формировании коммерческих партнерств, определении и обсуждении областей, обладающих высоким экспортным и импортным потенциалом, обмене знаниями и опытом, отметили организаторы.

Также Шастри и Зулу поблагодарили Москву за предоставленную возможность официально оформить отношения между торгово-промышленными палатами БРИКС и ЮАР.