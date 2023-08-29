Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" за шесть месяцев сократился на 26%

Скорректированный убыток за второй квартал уменьшился на 11%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года снизился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20 млрд рублей, говорится в сообщении авиакомпании.

При этом скорректированный убыток за II квартал сократился на 11% - до 6,7 млрд рублей.

"После вынужденного годового перерыва мы возобновляем публикацию консолидированных финансовых результатов по стандартам МСФО, - отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин. - За минувший год нам удалось в значительной мере стабилизировать бизнес, обеспечить непрерывность операционной деятельности и основных производственных процессов, включая эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов".

Выручка группы в I полугодии увеличилась на 40% - до 252 млрд рублей, за второй квартал - на 72,2% до 140 млрд рублей.

"Выручка от регулярных пассажирских перевозок [в I полугодии] выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 231,492 млрд рублей, что связано с ростом пассажиропотока. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 14,7%, до 10,991 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 10,7%", - добавил Чиханчин.

Чистый убыток компании за отчетный период составил 102 млрд рублей против прибыли в 73 млрд рублей годом ранее.

Что касается пассажиропотока, то, по словам Чиханчина, сейчас группа восстановила показатели перевозок на внутренних рейсах, на международных - осуществляет полеты почти в 70 стран. Так, в I полугодии группа "Аэрофлот" перевезла почти 21 млн пассажиров (+22%).