СМИ: в ФРГ намерены тратить на поддержку экономики более €7 млрд ежегодно

В общей сложности правительство запланировало около 50 мер по оказанию помощи

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Германии согласовало пакет мер по поддержке экономики. Таким образом, общий объем помощи в настоящее время составляет €7,035 млрд в год до 2028 года включительно, передает газета Handelsblatt со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении законопроект.

Ожидается, что окончательно кабмин ФРГ утвердит его на своем закрытом заседании в резиденции правительства Германии в Мезеберге под Берлином в среду. Две недели назад запланированное решение кабинета министров провалилось из-за несогласия министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Лизы Паус. По сравнению с предыдущим проектом, окончательный вариант теперь также содержит "временное введение дегрессивной амортизации для жилых зданий". Она будет применяться к жилым зданиям, строительство которых начнется после 30 сентября 2023 года и до 1 октября 2029 года.

В общей сложности правительство запланировало около 50 мер по оказанию помощи. В следующем году сумма льгот, предусмотренных законом о возможностях роста, должна составить €2,65 млрд. Пакет мер по оказанию наибольшей помощи будет реализован в 2026 году и составит €10,2 млрд, после чего до 2028 года объем помощи снова несколько снизится.

Ведущие экономисты ФРГ приветствовали законопроект, но считают, что пакет слишком мал ввиду непростой экономической ситуации. По мнению члена экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероники Гримм, закон "все еще не в может решить проблему слабого экономического роста Германии".