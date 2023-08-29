Чистый убыток "Почты России" за I полугодие уменьшился на 66%

Убыток составил 6,9 млрд рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Почта России" сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2023 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 66%, до 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"За первое полугодие 2023 года, по данным финансовой отчетности по МСФО, "Почте России" удалось сократить убыток от операционной деятельности на 13,3 млрд рублей - с 20,2 млрд рублей в первом полугодии 2022 года до 6,9 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По данным компании, на фоне роста выручки до 108,4 млрд рублей операционные расходы уменьшились на 6,9 млрд рублей.

По словам генерального директора "Почты России" Михаила Волкова, которого цитирует пресс-служба, компания проходит непростой период, однако итоги первых шести месяцев показывают, что реализуемые командой решения трудные, но результативные. "Мы строим "Почту", которая сможет одинаково эффективно быть современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также центром оказания социально важных повседневных услуг для жителей страны", - добавил он.

Вместе с тем, согласно данным компании, за первое полугодие индекс лояльности клиентов - юридических лиц увеличился до 16%, индекс лояльности клиентов - физических лиц вырос до 23%. Также в 2023 году "Почта России" наращивает сотрудничество с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции, и планируется, что до конца года значительная часть отделений трансформируется в мультибрендовые пункты выдачи заказов. Вместе с тем "Почта России" продолжает развитие международных направлений, в том числе открывая новые маршруты для российских экспортеров. Так, по данным компании, на сегодняшний день компания обеспечивает стабильное сообщение со 130 странами.