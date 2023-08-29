Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I полугодии составила 187,6 млрд рублей

Выручка компании увеличилась до 636,68 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам I полугодия 2023 года выросла на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 181,5 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 187,6 млрд рублей против 126,37 млрд рублей годом ранее.

Выручка "Транснефти" за январь - июнь увеличилась на 3,4% - до 636,68 млрд рублей. Операционная прибыль "Транснефти" выросла на 8% - до 189,88 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 233,13 млрд рублей против 160,44 млрд рублей годом ранее.

При этом "отдельные общества группы являются налогоплательщиками налога на сверхприбыль", сказано в отчете "Транснефти".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.