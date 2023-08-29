"Аэрофлот" по итогам II квартала получил 2,3 млрд рублей операционной прибыли

Выручка от пассажирских перевозок во II квартале увеличилась на 73,8%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Аэрофлот" по итогам II квартала текущего года получил 2,3 млрд рублей операционной прибыли. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на первого заместителя директора перевозчика Андрея Чиханчина.

"Во II квартале нам удалось вывести группу на операционную прибыль в размере 2 млрд 362 млн рублей, при этом сравнивая результаты отчетного периода с прошлым годом необходимо учитывать, что со II квартала 2023 года группа "Аэрофлот" не получает субсидии для возмещения операционных расходов, которые значительно поддержали показатели операционной прибыли и EBITDA во II квартале 2022 года", - сказал Чиханчин.

По его словам, всего в рамках отраслевой поддержки во II квартале прошлого года группа "Аэрофлот" получила 21 млрд 003 млн рублей. "Поэтому не будет преувеличением сказать, что группе удалось добиться значительного улучшения органических финансовых показателей в первом полугодии и II квартале по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что во II квартале текущего года выручка от пассажирских перевозок достигла 129 млрд 835 млн рублей, увеличившись на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост доходов показали и другие сегменты деятельности, в результате общая выручка во II квартале составила 139 млрд 697 млн рублей, увеличившись на 72,2%. "Благодаря росту операционных показателей в 2023 году нам удалось достичь значительного улучшения финансовых показателей по сравнению с первым полугодием 2022 года, консолидированная выручка достигла 252 млн 176 млн рублей, увеличившись на 39,7%, что опережает темп роста операционных расходов, которые увеличивались в основном под влиянием расширения операций, показатель EBITDA превысил уровень первого полугодия прошлого года и составил 66 млрд 214 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В этой связи в пресс-службе также напомнили о "росте аэропортового обслуживания и беспрецедентном росте стоимости топлива", отметив, что расходы на авиационное топливо в первом полугодии 2023 года "увеличились на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 90 млрд 047 млн рублей".