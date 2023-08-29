В Минторге США считают, что американский бизнес теряет интерес к инвестированию в Китай

Как утверждают в ведомстве, это связано с рисками

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Представители американского бизнеса выражают сомнения в целесообразности дальнейших капиталовложений в китайскую экономику, поскольку это якобы рискованно. С таким утверждением выступила в КНР министр торговли США Джина Раймондо, ее слова привело агентство Reuters.

"Я все больше слышу от американского бизнеса, что Китай непригодный для инвестирования, поскольку это стало слишком рискованно", - сказала Раймондо. "Так что бизнес ищет другие возможности, он ищет другие страны, другие места, куда пойти", - полагает она.

Глава Минторга США также считает, что китайская сторона "не представила обоснований" своего решения в мае текущего года запретить организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры, применять продукцию производителей микропроцессоров Micron Technology.

Раймондо находится с визитом в Китае, где проводит консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждают вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также определяют области потенциального сотрудничества. Во время данного визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов.

В июне с визитом в Пекине побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. В июле Китай посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель президента по климату, экс-госсекретарь Джон Керри. Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.