ММК может до 30 ноября выплатить гарантийный депозит по налогу на сверхприбыль

Это позволит уменьшить сумму платежа, уточнили в компании

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа ММК намерена до 30 ноября выплатить гарантийный тариф по налогу на сверхприбыль, что позволит уменьшить сумму платежа, следует из отчета компании.

"Руководство группы намерено выплатить гарантийный депозит в указанные выше сроки", - говорится в отчете. Сумму выплаты компания не уточнила.

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с исключениями по сферам деятельности компаний.