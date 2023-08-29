Формирование реестра участников эксперимента по исламскому банкингу начнут 1 сентября

Партнерские финансовые продукты будут доступны всем независимо от религиозных убеждений, отметил управляющий отделением Центробанка в Татарстане Марат Шарифуллин

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Банк России начнет формировать специальный реестр участников эксперимента по внедрению исламского финансирования 1 сентября. Об этом сообщил на брифинге в кабмине Татарстана управляющий отделением Центробанка в республике Марат Шарифуллин.

"Банк России начнет формировать реестр участников с 1 сентября. Мы ожидаем поступления первых заявок на участие в ближайшее время. В заявке необходимо подтвердить выполнение ряда требований. Одно из них: сама организация или ее филиал (для банков - внутреннее структурное подразделение) должны быть зарегистрированы на территории пилотного региона. Но для клиентов организаций никаких ограничений по месту нахождения нет", - сказал Шарифуллин, отметив, что в ближайшее время вся необходимая нормативная база будет сформирована.

Он подчеркнул, что партнерские финансовые продукты доступны всем независимо от религиозных убеждений.

"Все участники эксперимента будут включены в специальный реестр Банка России и размещены на официальном сайте регулятора. По ним можно будет точно понять, является ли та или иная организация участником эксперимента или нет", - сказал Шарифуллин.

Он отметил, что проведение эксперимента должно способствовать появлению новых игроков, новых продуктов и развитию сектора.

Планы Татарстана

Как сообщил ТАСС глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, власти республики видят интерес финансовых организаций, которые хотели бы стать участниками эксперимента. "У нас на сегодняшний день порядка 12 компаний - и банки, и некредитные финансовые компании - уже занимаются, оказывают услуги исламского финансирования. Мы надеемся, что они войдут реестр Центрального Банка. Помимо этого, есть уже у нас отдельные запросы со стороны наших других финансовых институтов, в том числе и банков, которые пока интересуются", - сказал Шагиахметов.

Министр отметил, что закон только принят, поэтому необходимо дождаться, пока вся нормативная база будет до конца урегулирована Центральным Банком. "Я думаю, что действующие [финансовые организации] войдут и те, которые потенциально сегодня заинтересованы в реализации и участии в этом эксперименте", - сказал Шагиахметов.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с ТАСС также выразил уверенность, что желающих участвовать в эксперименте будет много во всех регионах, где будет запущен пилот. "С 1 сентября будет формироваться реестр. И реестр покажет, но в любом случае очень много юридических лиц, которые выражали желание принимать участие", - сказал Фаррахов, отметив, что, на его взгляд, наибольшее число участников эксперимента будет именно в Татарстане.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий установить в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане экспериментальный правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Законом устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента (с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года), который также может быть продлен правительством по согласованию с ЦБ.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.