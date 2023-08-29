Эксперты считают, что дефицит лития из-за повышенного спроса может наступить до 2030 года

Разработка новых месторождений может несколько отсрочить нехватку лития, но не решит саму проблему, сообщает телеканал CNBC

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Дефицит лития в мире может возникнуть до 2030 года из-за повышенного спроса на этот металл, использующийся при производстве аккумуляторных батарей, и сложностями с разработкой новых месторождений. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

"Ближе к концу текущего десятилетия [производители аккумуляторов для электромобилей] могут столкнуться с дефицитом лития", - приводит телеканал слова вице-президента норвежской компании Rystad Energy, занимающейся исследованиями в области энергетики, Сюзан Цзоу. Как отметил представитель Deutsche Bank, который специализируется на рынке лития, Корин Бланшар, это связано с тем, что спрос на литий будет расти значительно быстрее предложения и составит 3 млн тонн к концу десятилетия. Дефицит этого элемента может достичь 768 тыс. тонн, сообщает CNBC. Вследствие нехватки лития цены на этот металл могут подскочить до исторического максимума - более 600 тыс. юаней за тонну (примерно $82 тыс.), что станет причиной увеличения затрат на производство аккумуляторов, приводит слова Цзоу телеканал.

Эксперты полагают, что разработка новых месторождений может несколько отсрочить нехватку лития, но не решит саму проблему. По данным аналитической компании Refinitiv, которые приводит телеканал, сегодня в мире насчитывается всего 101 литиевый рудник, "еще сотни только готовятся к разработке", однако этот процесс может затянуться. Как правило, с момента обнаружения первого месторождения до начала полноценной добычи лития проходит "10 лет и более", приводит CNBC слова главного коммерческого директора компании Piedmont Lithium Остина Девани.

Помимо этого, эксперты отмечают увеличение дисбаланса между объемом добычи лития в разных регионах мира. Так, США и Европа в будущем едва ли смогут обеспечить этим элементом своих производителей батарей для электромобилей, в то время как в Китае (его относят к числу лидеров по добыче лития) ситуация будет значительно лучше, сообщает телеканал.