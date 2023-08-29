Собянин: инвестиции бизнеса в "Технополис Москва" превысили 140 млрд рублей

Лидерами по объему инвестиций стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компании инвестировали в производства более 140 млрд рублей с момента открытия "Технополиса Москва". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"С момента открытия ОЭЗ "Технополис Москва" - в 2006 году - работающие там компании инвестировали в свои производства свыше 140 млрд рублей. Сейчас в ОЭЗ больше 200 предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, - от микросхем до беспилотников. Свыше 90 компаний имеют статус резидента и значительные налоговые льготы", - написал Собянин.

По его словам, только за первое полугодие компании вложили в свое развитие порядка 20 млрд - в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидерами по объему инвестиций стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции.

Кроме того, в первом полугодии в ОЭЗ создано свыше 1,4 тыс. рабочих мест. Больше всего сотрудников наняли предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники. Сейчас в особой экономической зоне трудятся больше 15,5 тыс. человек, добавил мэр.

"Для подбора кадров в ОЭЗ создан специальный проект "Техноработа". С января на его портале было размещено около 600 вакансий - в среднем каждая закрывается в течение месяца. С открытием индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ появились еще 16 компаний, которые активно ищут сотрудников", - уточнил Собянин.