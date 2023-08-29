Минэнерго опровергло информацию, что зависшие на счетах рупии стали причиной падения рубля

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России опровергло слова экономиста Задорнова, что зависшие на счетах рупии могли стать одной из причин падения рубля. В Минэнерго сообщили ТАСС, что мнение о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля не отражают реальное положение дел, так как нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки не носят системного характера.
"Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождением которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел", - сообщили ТАСС в министерстве.
Ранее экс-глава банков "Открытие" и ВТБ 24 Михаил Задорнов написал в своей колонке для РБК, что одним из факторов ослабления рубля могло стать то, что Россия не может вернуть из Индии рупии, на которые была куплена российская нефть. "Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия - неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода - больше, чем все положительное сальдо текущего счета", - отметил он.
По его словам, возврат валюты в страну может стать способом воздействия на курс рубля.