Минэнерго опровергло информацию, что зависшие на счетах рупии стали причиной падения рубля

Экс-глава банков "Открытие" и ВТБ 24 Михаил Задорнов ранее заявлял, что одним из факторов ослабления рубля могло стать то, что Россия не может вернуть из Индии рупии, на которые была куплена российская нефть

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России опровергло слова экономиста Задорнова, что зависшие на счетах рупии могли стать одной из причин падения рубля. В Минэнерго сообщили ТАСС, что мнение о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля не отражают реальное положение дел, так как нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки не носят системного характера.

"Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождением которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел", - сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее экс-глава банков "Открытие" и ВТБ 24 Михаил Задорнов написал в своей колонке для РБК, что одним из факторов ослабления рубля могло стать то, что Россия не может вернуть из Индии рупии, на которые была куплена российская нефть. "Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия - неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода - больше, чем все положительное сальдо текущего счета", - отметил он.

По его словам, возврат валюты в страну может стать способом воздействия на курс рубля.