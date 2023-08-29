Эксперт заявил, что вступление новых стран в БРИКС стимулирует рост экономики его членов

Однако государствам-участикам предстоит пройти долгий путь, чтобы превратиться в единую глобальную организацию, считает индийский дипломат Тхетталил Паравешварам Шринивасан

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Вступление в БРИКС новых стран будет способствовать экономическому росту всех государств - членов объединения. Такое мнение высказал индийский дипломат, бывший посол Индии в нескольких странах Тхетталил Паравешварам Шринивасан, выступая на семинаре "Значение XV саммита БРИКС" в Тривандруме на юге страны.

"Решение XV саммита БРИКС пригласить в клуб шесть новых государств будет способствовать экономическому росту среди стран-членов. Однако государствам БРИКС предстоит пройти долгий путь, чтобы превратиться в единую глобальную организацию, которая сможет эффективно бросить вызов нынешней поляризации в мировой экономике", - сказал дипломат на мероприятии. Стенограмма выступления есть в распоряжении ТАСС.

"БРИКС был основан как альтернатива глобальным организациям, в которых традиционно доминировали западные державы. Но, чтобы получить выгоды, включая финансирование развития и рост торговли, странам-членам необходимо достичь консенсуса по многим вопросам, существующим в сегодняшней геополитической ситуации", - отметил Шринивасан.

Как сообщил корреспонденту ТАСС почетный консул России и директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир, семинар Русским домом в Тривандруме организован совместно с Capital Centre (исследовательский центр при Центральном университете Кералы). В своем выступлении эксперт Capital Centre Си Адикесаван отметил, что для повышения эффективности БРИКС большое значение имеет Новый банк развития. "Чтобы БРИКС стал экономически более интегрированным, Новый банк развития стран БРИКС должен обрести общемировой масштаб", - считает он. Эксперт добавил, что расширение БРИКС также "катализирует процесс дедолларизации мировой экономики".

Участники семинара выразили мнение, что приглашение новых стран в БРИКС укрепляет позиции объединения и способствует его дальнейшему развитию.

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли 24 августа по итогам саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена после встречи лидеров стран на саммите, состоявшемся в Южно-Африканской Республике. Объединение пополнилось шестью новыми членами: с 2024 года к нему присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.