Microsoft предоставит гонконгским студентам доступ к ИИ в образовательных целях

В проекте поучаствуют восемь вузов, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. Американская технологическая компания Microsoft предоставит гонконгским студентам прямой доступ к сервисам искусственного интеллекта ChatGPT и DALL-E на базе облачной платформы Azure для поощрения использования приложений в образовательных целях. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Наше сотрудничество с университетами Гонконга направлено на продвижение технологии генеративного искусственного интеллекта на базе [платформы] Azure в образовательной сфере", - приводит издание слова генерального директора Microsoft Hong Kong Кэлли Чан. Такие технологии могут "существенно модернизировать образовательный процесс", добавила она. Американская компания также проведет серию встреч со студентами и преподавателями, чтобы показать, каким образом ИИ можно использовать для выполнения различных задач - от разработки учебных курсов до выполнения исследовательской и административной работы, указывает газета.

Как отмечает издание, в проекте поучаствуют Гонконгский университет, Китайский университет Гонконга, Политехнический университет, Городской университет, Гонконгский баптистский университет, Гонконгский университет науки и технологии, Университет Линнань и Образовательный университет Гонконга. Ранее многие высшие учебные заведения города ввели правила, согласно которым искусственный интеллект запрещено использовать при написании научных работ, чтобы предотвратить случаи плагиата. Однако сейчас многие учебные заведения смягчили свою позицию относительно подобных технологий и согласились начать их применение в учебной сфере.

Microsoft Azure - облачная платформа компании Microsoft. Предоставляет возможность разработки и использования приложений, а также хранения данных на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах. Сервисы компании применяются в таких сферах, как дизайн, программирование и образование.