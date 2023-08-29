Сбер ожидает, что выдача ипотеки по итогам августа достигнет рекордных 503 млрд рублей

Это на 30% больше показателей июля, сообщили в пресс-службе банка

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в Сбере за август может составить 503 млрд рублей, что на 30% больше июля 2023 года. Это станет рекордным показателем ежемесячной выдачи, сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на данные "Домклик".

"Сбер по итогам августа выдаст рекордный объем ипотеки - 144,5 тыс. жилищных кредитов на 503 млрд рублей. По данным "Домклик" Сбербанка, это исторический рекорд - предыдущий был установлен в июле этого года: тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего по итогам января-августа Сбер выдаст более 818 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей, что почти на 6% выше результата за весь 2022 год, рассказал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Объем выдач в Сбере ипотечных кредитов по льготным программам по итогам августа вырастет на 41% относительно июля 2023 года, что станет новым рекордом для месячного показателя. Наибольший прирост, посчитали в "Домклик", покажет "Ипотека для IT", по которой будут оформлены 2,4 тыс. контрактов на 19,9 млрд рублей, что на 58% больше июля 2023 года в денежном выражении. Наименьший прирост за месяц продемонстрирует "Дальневосточная ипотека" - 2,8 тыс. договоров на 13,2 млрд, что на 12% больше результата прошлого месяца.