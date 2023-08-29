IT CAMP в "Сириусе" трудоустроил лучших студентов российских вузов

Слушатели прошли образовательные курсы по облачным технологиям, а также операционным системам и телекоммуникациям

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всероссийский студенческий IT CAMP помог молодым IT-специалистам из 42 вузов с трудоустройством в ведущих компаниях. Самым активным работодателем стала "Газпром нефть", которая предложила работу 20 лучшим студентам.

"Образовательный проект для одаренной молодежи в Научно-технологическом университете "Сириус" собрал сто самых перспективных айтишников со всей страны. Лучшие студенты по итогам презентации своих компетенций получили приглашение на работу или стажировку в наших технологических центрах по всей стране", - сообщили в компании "Газпром нефть".

Участники IT CAMP - это победители и призеры IT-чемпионатов и олимпиад, обладатели президентских грантов и именных стипендий.

В "Сириусе" студенты прошли образовательные курсы по облачным технологиям, операционным системам и телекоммуникациям. Их наставниками стали эксперты из компаний VK Tech, 1C, "Лаборатория Касперского", "Астра" (ОС Astra Linux), "Ред Софт", Yadro, "Аквариус", TrueConf, "ВЭБСОФТ", "Р7-Офис", DIS Group и PIX Robotics, а также представители корпоративного университета "Газпром нефти". В финале IT CAMP студенты соревновались в формате хакатона и представили собственные проекты топ-менеджерам технологических корпораций.

"Наша экономика нуждается в сильных молодых специалистах, которые выведут российский сектор IT на первые позиции в мире. Мы готовы инвестировать в кадры и стремимся сделать так, чтобы талантливым и настроенным на большие свершения ребятам попасть в компанию было просто. Сразу после выпуска из вуза или на последних курсах обучения - без долгих походов по карьерным порталам и собеседованиям", - сказал IT-директор "Газпром нефти" Антон Думин.

Об IT Camp

IT Camp - всероссийская образовательная программа, разработанная экспертами корпоративного университета и IT-кластера "Газпром нефти" совместно с научно-технологическим университетом "Сириус". Мероприятие проводится каждое лето с 2021 года.