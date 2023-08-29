"Инарктика" не исключила возможности выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года

За третий квартал 2022 года было выплачено дивидендов в размере 15 рублей на одну акцию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Инарктика" не исключает возможность выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года в размере, большем чем за аналогичный период 2022 года. Об этом заявил генеральный директор компании Илья Соснов на телефонной конференции.

"Позиция менеджмента следующая - по состоянию на сегодня мы считаем, что дивиденды за третий квартал компания сможет позволить себе выплатить, и достаточно существенные, больше, чем в прошлом году. Но это вопрос обсуждения, который будет приниматься советом директоров и акционерами", - сказал Соснов.

За третий квартал 2022 года было выплачено дивидендов в размере 15 рублей на одну акцию.

В декабре прошлого года акционеры компании утвердили решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 15 рублей на акцию.

В начале августа текущего года совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года в размере 16 рублей на акцию.

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы, основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время компания владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и радужной форели.