Минэкономразвития прогнозирует рост въездного туризма в Россию к 2030 году в 1,5 раза

В прошлом году он снизился более чем в три раза, напомнили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Въездной туристический поток в Россию к 2030 году увеличится в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства РФ.

"Въездной туризм. В прошлом году он снизился более чем в три раза. Определили 17 приоритетных дружественных стран. Это 3,7 млрд человек, которые совершают 340 млн поездок ежегодно. Планируем нарастить свою долю в этом потоке и увеличить въездной туризм в 1,5 раза", - говорится в сообщении министерства.

Для этого заработала единая электронная виза для 55 стран. Запущен групповой безвизовый туристический обмен с Ираном и Китаем, на очереди - Индия. Готовится к запуску электронная карта туриста, напомнили в министерстве. Там отметили, что этих мер недостаточно. Прежде всего, нужно заниматься продвижением России как туристического бренда.