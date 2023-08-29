МЭР сообщило, что номерной фонд в России к 2030 году сможет принимать до 94 млн туристов

Сейчас номерной фонд способен принимать 73 млн туристов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Номерной фонд России способен принимать 73 млн туристов, а при его модернизации отели смогут к 2030 году принимать дополнительно 21 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.

"Текущий номерной фонд принимает 73 млн туристов. Если его модернизировать с учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры, то к 2030 году гостиницы смогут принять дополнительно 21 млн туристов. Выйдем на загрузку в 52%, это минимальный уровень для безубыточной работы отельеров", - говорится в сообщении.

Сейчас в России более 1 млн номеров при средней годовой загрузке 39%, при этом в популярных точках притяжения и в сезон загрузка предельная. Всего к 2030 году в России необходимо создать 238 тыс. номеров, которые будут работать с загрузкой более 70%.

Как отметили в министерстве, "назрел" вопрос легализации номерного фонда. В прошлом году 14 млн человек останавливались в гостевых домах и нелегальных гостиницах. Сейчас классифицировано и включено в реестр только три четверти от официального номерного фонда. В последние годы разница сокращается. При решении этого вопроса необходимо охватить и санатории.