Минэкономразвития проработает вопрос распространения нулевого НДС на кафе при отелях

Как заявили в ведомстве, "перечень таких услуг надо сделать закрытым"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития готово проработать вопрос распространения нулевого НДС для гостиниц на сопутствующие услуги - общепит, прачечные. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.

"Один из главных запросов бизнеса - распространить решение об обнулении НДС для гостиничного бизнеса на сопутствующие услуги: общепит, прачечные. Перечень таких услуг надо сделать закрытым. Готовы проработать вопрос с Минфином", - говорится в сообщении.

Нулевая ставка НДС для гостиниц и ряда других туристических объектов вступила в силу в России с 1 июля 2022 года. В конце июля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС. Закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года.