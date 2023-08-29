МЭР РФ: развитие горнолыжных и морских курортов позволит привлечь 21 млн новых туристов

В ведомстве сообщили об этом по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Развитие парков развлечений, горнолыжных и морских курортов в России позволит к 2030 году дополнительно привлечь 21 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.

"Суммарно эти три категории привлекут к 2030 году 21 млн новых туристов", - говорится в сообщении.

Тематических парков развлечений в России мало, из-за этого их посещают только 2% населения, в то время как в Европе - каждый четвертый. Потенциал роста турпотока, как минимум, пятикратный. Российские горнолыжные курорты посещает 3-4% населения, в то время как в Европе - 17%. Потенциал роста трехкратный. Что касается морских курортов, то по поручению президента РФ Владимира Путина ведется отбор проектов и обсуждаются меры поддержки, рассказали в министерстве.

Количество туристических поездок по России к 2030 году должно увеличиться до 140 млн в год, из них 53 млн составят новые поездки, напомнили в министерстве. Ожидается рост числа коротких поездок на выходные дни и поездок на курорты, в том числе за счет тех, кто привык отдыхать за границей. В связи с этим необходимы круглогодичные точки притяжения, новые гостиницы, недорогие билеты и удобная логистика для автотуризма, отметили в МЭР.