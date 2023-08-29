29 августа, 14:43

Великобритания продлила антидемпинговые меры на сталь из РФ, КНР и Бразилии до 2027 года

Лондое ранее частично приостанавливал взимание антидемпинговых пошлин с импорта горячекатаного полосового проката, нелегированной или легированной стальной продукции из России и Ирана

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Служба торговых мер (Trade Remedies Authority, TRA) Великобритании продлила до 2027 года антидемпинговые меры в отношении импорта горячекатаной плоской и рулонной стали из Бразилии, Ирана, Китая и России.

"Антидемпинговые и уравнительные меры на горячекатаную плоскую и рулонную сталь из Китая сохранятся на текущем уровне до 7 апреля 2027 года, в то время как антидемпинговые меры на импорт из Бразилии, Иран и России сохранятся на текущем уровне до 7 октября 2027 года", - сказано в заявлении TRA.

2 августа Великобритания частично приостановила взимание антидемпинговых пошлин с импорта горячекатаного полосового проката, нелегированной или легированной стальной продукции из России и Ирана. Речь идет о тех мерах, которые были приняты еще в то время, когда Соединенное Королевство входило в состав Евросоюза.

15 марта 2022 года Великобритания на фоне начала Россией специальной военной операции на Украине отказалась от режима наибольшего благоприятствования при торговле с РФ и ввела тариф 35% на ввоз в страну целого ряда российских товаров, включая железо, сталь, удобрения, медь, алюминий. 

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БразилияИранВеликобританияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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