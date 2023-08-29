29 августа, 14:46

В Египте заявили, что Москва и Каир могут достичь лучших инноваций через стартапы

В двух странах есть большое количество инновационных центров, отметил замминистра коммуникаций и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия и Египет могут добиться большого прогресса в сфере инноваций через объединение стартапов. Об этом ТАСС заявил заместитель министра коммуникаций и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар на международном форуме инноваций БРИКС "Облачный город".

"Что нам действительно нужно сделать, так это соединить наши стартапы с вашими, чтобы поделиться инновациями. Вы являетесь владельцем множества инновационных центров, в Египте есть большое количество инновационных центров для стартапов, - продолжил он. - Так что, если мы сможем соединить эти идеи, я думаю, мы сможем добиться лучших инноваций для обеих стран".

Международный форум инноваций БРИКС "Облачный город" проходит в московском концертном зале "Зарядье" с 27-29 августа. В форуме принимают участие более 3 тыс. человек из 30 стран, деловая программа форума состоит из 50 тематических сессий, в которых участвуют более 70 зарубежных и свыше 130 российских спикеров. 

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