Чистая прибыль "Делопортс" по МСФО в I полугодии выросла в 1,8 раза

Выручка компании увеличилась почти в 1,5 раза

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Делопортс" по МСФО в I полугодии 2023 года выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,2 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась почти в 1,5 раза - до 12 млрд рублей.

Также "Делопортс" направит на дивиденды за I полугодие 2023 года 1,9 млрд рублей.

"Делопортс" планирует выплатить налог на сверхприбыль в IV квартале 2023 года.

"В августе 2023 года в Российской Федерации введен в действие закон о взимании дополнительного налогового сбора (налога на сверхприбыль), применимого, по предварительной оценке, в том числе, к предприятиям группы. Руководство группы планирует уплатить дополнительный налоговый сбор в бюджет в четвертом квартале 2023 года", - отмечается в документе.

Ранее "Траснконтейнер" также сообщил о планах выплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября 2023 года.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, собственным флотом, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный оператор Рускон. В стивидорное направление - холдинг "Делопортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов в России Global Ports. В шиппинговое направление бизнеса - Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.