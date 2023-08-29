В Петербурге внесли изменения в порядок оплаты городских парковок

В городе поминутная оплата будет возможна начиная с первой минуты второго часа с учетом некоторых особенностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Порядок оплаты городских парковок изменили в Петербурге, появилась возможность оплаты наличными средствами, а также поминутная компенсация неиспользованного времени со второго часа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Документом устанавливается поминутная оплата, определяется порядок возврата денежных средств, а также устанавливается новый способ оплаты путем внесения средств, в том числе наличных, через банкоматы или кассы кредитных организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поминутная оплата будет возможна начиная с первой минуты второго часа с учетом некоторых особенностей. При оплате посредством паркоматов, банкоматов или касс кредитных организаций поминутная оплата будет возможна только одновременно с оплатой первого часа размещения транспортного средства. Продление парковочной сессии в таких случаях не предусмотрено.

Через мобильное приложение или с помощью смс-оплаты поминутная оплата применяется с первой минуты второго часа размещения транспортного средства (в том числе при одновременной плате за первый час) и используется для дальнейшего продления парковочной сессии.

Возврат денежных средств будет осуществляться через мобильное приложение или смс-оплату за неиспользованный период размещения транспортного средства на платной парковке начиная с первой минуты второго часа размещения транспортного средства в перерасчете кратном минуте, то есть за каждую минуту неиспользованного, но оплаченного времени размещения транспортного средства на платной парковке.