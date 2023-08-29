29 августа, 14:54

Россельхозбанк и Альфа-банк получили госаккредитацию для работы с биометрией

Также, согласно данным на сайте Минцифры, аккредитацию уже проходит Сбер

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк и Альфа-банк получили государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными, сообщается на сайте Минцифры.

Также аккредитацию уже проходит Сбер.

"Организации начали получать государственную аккредитацию для работы с биометрией. Первыми стали Россельхозбанк и Альфа-банк. Известно, что аккредитацию также проходит ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении министерства.

Все биометрические данные должны храниться в Единой биометрической системе (ЕБС) с 2023 года, а компании, которые когда-либо собирали их, обязаны передать их туда. Коммерческие организации должны получить госаккредитацию, чтобы работать с ЕБС и продолжить оказывать услуги клиентам. 

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