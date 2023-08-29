29 августа, 14:56

Прибыль ВЭБ.РФ в I полугодии по РСБУ составила 35,7 млрд рублей

Ключевые показатели демонстрируют финансовую устойчивость, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прибыль ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2023 года составила 35,7 млрд рублей, следует информации, опубликованной на сайте госкорпорации.

"Ключевые показатели демонстрируют финансовую устойчивость ВЭБ.РФ. Объем ликвидности и достаточность капитала на уровне 15,3% позволяют сохранять динамику финансирования проектов. Активная работа в приоритетных направлениях, важнейших для экономики страны и качества жизни людей, будет продолжена", - говорится в комментарии главного финансового директора ВЭБ.РФ Андрея Московских.

В предыдущий раз ВЭБ.РФ публиковал итоговые данные по РСБУ за 2021 год. Тогда госкорпорация получила прибыль в объеме 3,6 млрд рублей против убытка в 18,448 млрд рублей годом ранее. 

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