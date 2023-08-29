Второе торговое судно, вышедшее из Одессы после остановки зерновой сделки, прошло Босфор

Сухогруз не перевозил сельхозпродукцию, сообщает телеканал A-haber со ссылкой на турецкие власти

СТАМБУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Балкер Primus под флагом Либерии прошел пролив Босфор. Он стал вторым торговым судном, вышедшим из портов Украины после прекращения зерновой сделки, сообщает телеканал A-haber.

Сухогруз не перевозил сельхозпродукцию, отмечает телекомпания со ссылкой на турецкие власти. Он находился в порту Одессы с 20 февраля 2022 года и проследовал по так называемому временному коридору, проходящему через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Первым судном, вышедшим 16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом "временному коридору", стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга.

10 августа ВСУ объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах с конца февраля 2022 года.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, ведомство объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.