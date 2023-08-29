"Абрау-Дюрсо" за полгода получила 127 млн рублей чистой прибыли

За аналогичный период 2022 года наблюдался убыток

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль производителя алкоголя "Абрау-Дюрсо" по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 126,995 млн рублей против чистого убытка за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 4,5% и составила 4,246 млрд рублей.

Валовая прибыль сократилась на 20,5%, до 1,022 млрд рублей.

"Абрау-Дюрсо" - существующий с 1870 года производитель игристых и тихих вин России. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.