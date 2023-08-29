Паром "Александр Деев" направился из Владивостока к месту работы на Сахалин

Путь, предварительно, займет до двух суток

ТАСС, 29 августа. Автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную компанию) отправился из Владивостока к месту работы в порт Холмск Сахалинской области, сообщается в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Новый грузопассажирский морской паром проекта CNF11CPD "Александр Деев" отправился к месту работы на Сахалин. <...> В ускоренном порядке вывести паром на переправу Сахалин - материк в связи с внеплановым ремонтом парома "Сахалин-9" поручил на минувшей неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Рейс осуществляет экипаж АО "Сахалинский пассажирский флот", которое ранее взяло судно в аренду у Государственной транспортной лизинговой компании с последующим правом выкупа. В числе первых пассажиров - восемь работников АСЗ", - говорится в сообщении.

Судно способно выполнять рейсы в сложных погодных условиях, двигаться во льдах толщиной до метра, перевозить до 150 пассажиров, не менее 30 железнодорожных вагонов и 12 автосоставов на главной палубе, 9 легковых автомобилей на нижней палубе.

"Путь до Сахалина, предварительно, займет до двух суток. После загрузки в Холмске паром должен будет отправиться в свой первый официальный рейс в рамках работы на морской переправе в порт Ванино. В следующем году к "Александру Дееву" на линии присоединится второе судно этого проекта - "Василий Ощепков", - добавили в ведомстве.

Закладка судна "Александр Деев" состоялась в июне 2017 года, спуск на воду - в августе 2019 года. Заводские ходовые испытания завершились в августе 2022 года. Повышенная ледопроходимость судна обеспечивает сохранение скорости не менее 3 узлов в ровном сплошном льду толщиной 1 м и 6-8 узлов во льду толщиной до 0,8 м.