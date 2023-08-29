ОАК в I полугодии получила 4,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Годом ранее наблюдался убыток в 13,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2023 года составила 4,4 млрд рублей против чистого убытка в 13,3 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании составила почти 188 млрд рублей (против 118 млрд годом ранее). Прибыль от операционной деятельности достигла 236 млн руб. против убытка в 5,5 млрд руб. годом ранее.

"В настоящее время группа ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования ее текущей деятельности, включая следующие: рефинансирование текущего кредитного портфеля; получение дополнительных займов от акционеров; получение новых банковских кредитов", - отмечается в отчете.