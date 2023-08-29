Чистая прибыль "Соллерса" за I полугодие 2023 года по МСФО составила 1,375 млрд рублей

Годом ранее компания фиксировала убыток в 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Соллерса" за I полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 1,375 млрд рублей против убытка в 1,1 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании на официальном сайте раскрытия информации.

Выручка компании за отчетный период составила 32,7 млрд рублей, что на 8,6% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Показатель EBITDA компании достиг 3,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе "Соллерса".

"Показатели первого полугодия 2023 года отражают позитивную динамику роста объемов производства в группе "Соллерс" за счет восстановления показателей продаж УАЗа и успешного вывода на рынок новых продуктов под брендом Sollers", - заявил генеральный директор ПАО "Соллерс" Николай Соболев, слова которого приводятся в сообщении компании.

"Соллерс авто" принадлежит на 80,25% "Альтер инвест", которой владеют глава "УАЗа" Адиль Ширинов, гендиректор "Соллерс авто" и "Соллерс групп" Николай Соболев, заместитель гендиректора "Соллерс авто" Зоя Каика и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерс авто" Виктор Хвесеня.