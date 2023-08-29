Чистая прибыль ДВМП по МСФО за I полугодие 2023 года выросла в два раза

Она составила около 31,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие текущего года выросла в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила около 31,2 млрд рублей, следует из отчета компании на официальном сайте раскрытия информации.

Выручка компании за отчетный период составила 91,7 млрд рублей, превысив показатель 2022 года на 8,75%.

По данным на 18:30 мск акции ДВМП снижались на 0,67% и торговались на уровне 111,65 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

ДВМП ожидает, что налог на сверхприбыль составит не более 400 млн рублей. Кроме того, группа планирует воспользоваться предоставленным законом правом уменьшить сумму налога.

"Группа ожидает, что по ряду ее дочерних компаний указанный налог будет подлежать уплате за 2023 год, и оценила величину ожидаемого к уплате налога в сумме, не превышающей 400 млн рублей. Группа планирует воспользоваться предоставленным законом правом уменьшить сумму налога на налоговый вычет в сумме обеспечительного платежа по налогу, перечисленного в федеральный бюджет за период с 1 октября по 30 ноября 2023 года включительно", - отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

О Fesco

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы находится более 150 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот под управлением группы насчитывает более 30 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.