Минэкономразвития: туротрасль будет привлекать к работе студентов и пенсионеров

Это поможет закрыть дефицит кадров, утонили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская туристическая отрасль будет привлекать к работе студентов и пенсионеров, чтобы закрыть дефицит сотрудников без специальной квалификации, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства РФ.

"Чтобы принять 53 млн новых туристов, отрасли нужны кадры. Сейчас в туризме занято более 1 млн человек. К 2030 году потребуется еще 400 тыс. Из них 320 тыс. нужны без специальной квалификации. Это персонал отелей, курортных комплексов. Этот дефицит отрасль закроет, привлекая и обучая студентов, граждан пенсионного возраста", - говорится в сообщении министерства.

Оставшиеся 80 тыс. - это квалифицированные кадры: гиды, инструкторы, сервисные работники. "Здесь предлагаем решать вопрос, повышая эффективность трудоустройства. Сейчас только 72% выпускников идут работать по специальности. Будем отправлять студентов на практику уже с первого-второго курса с обязательным трудоустройством и выплатой зарплат", - отметили в министерстве.

Ключевой проблемой являются низкие зарплаты в отрасли. Например, в гостиничном секторе они составляют около 37 тыс. рублей. Поэтому предлагается распространить эксперимент по снижению страховых взносов в общепите на гостиницы со встречными обязательствами работодателей по обелению и повышению зарплат. "У нас сейчас за рамками МСП находится чуть более 200 гостиниц. Установим для них, как в общепите, показатели роста зарплат по годам, не выполнят - эксперимент прекратим. Готовы проработать конкретные параметры эксперимента с Минфином", - подчеркнули в Минэкономразвития.