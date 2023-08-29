"Москвариум" получил патент на устройство по очистке аквариумной воды от фосфатов

Изобретение имеет большой потенциал в области гидробиологии, аквариумистики и океанологии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Научно-развлекательный комплекс "Москвариум" получил патент на устройство по очистке воды в аквариуме для содержания морских гидробионтов. Новое изобретение поможет не только создать более комфортные условия для жизни организмов, но и облегчит работу аквариумистам и исследователям в области гидробиологии, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного океанариума.

"Новый метод очистки воды в аквариуме разработан для сохранения здоровья морских и пресноводных животных, а также экосистем. Этот метод позволяет эффективно осаждать из воды фосфаты, благодаря чему возможна рециркуляция воды, а также снижается потребление необходимой для замены воды до 5% в месяц, что также способствует сохранению природных ресурсов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, данный способ быстро и эффективно очищает большие объемы воды, при этом минимизируя образование отходов. Изобретение имеет большой потенциал в области гидробиологии, аквариумистики и океанологии, где охрана здоровья животных и экосистем является приоритетной задачей.

"Наши эксперты беспрерывно работают над улучшением условий содержания гидробионтов и развитием новых технологий в этой области, используя современные подходы и разработки. Запатентованная очистительная система повысит эффективность способа химического осаждения фосфата и откроет новые возможность по совместному содержанию крупных морских рыб", - отметили в океанариуме.

Изобретение может быть использовано не только в аквариумах, но и при искусственном выращивании различных живых объектов, требующих высокого качества оборотной воды, заключили в пресс-службе.

Океанариум в Москве

"Москвариум" на ВДНХ открыли для посетителей в августе 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей. Площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м, его аквариумы вмещают около 25 млн литров воды.

Помимо прочего, в океанариуме проходят водные шоу, а в креативном пространстве "Море музыки" проводятся концерты в ночной атмосфере. Дети и их родители могут посетить интерактивную выставку "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин".

Также "Москвариум" - это научный центр океанографии и морской биологии, где работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары и биохимики.