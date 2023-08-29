Родителям участников СВО из Кировской области компенсируют затраты на отдых в санатории

Размер компенсации составит не более 15 тыс. рублей

КИРОВ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области предусмотрели возможность компенсации затрат на отдых в санатории для родителей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кировской области расширили меры поддержки для участников СВО и их семей. Для участников СВО проезд будет бесплатным, а их родителям компенсируют санаторно-курортное лечение", - говорится в сообщении.

Так, родителям участника СВО полагается компенсация расходов на оплату санаторно-курортного лечения в размере фактически понесенных в 2023 или 2024 годах расходов, но не более 15 тыс. рублей. Отдохнуть родители могут в любых санаторно-курортных организациях, расположенных не только в Кировской области, но и в других регионах страны. Подать документы можно в МФЦ или орган социальной защиты населения.

Ранее в регионе предоставляли санаторно-курортное лечение самому участнику СВО, в том числе совместно с супругой и детьми на основании сертификата на бесплатный отдых продолжительностью от 2 до 10 дней в организациях Кировской области. На данный момент выдано уже 355 сертификатов, а 74 участника СВО, в том числе с супругами и детьми, получили санаторно-курортное лечение.

В пресс-службе отметили, что благодаря новым мерам поддержки участники СВО также смогут, прибыв в отпуск, бесплатно ездить на общественном транспорте на территории региона. Сейчас бесплатно ездить на общественном транспорте смогут не только родители, супруги участника СВО и их несовершеннолетние дети, но и совершеннолетние дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в колледжах и вузах региона, а также совершеннолетние дети, ставшие инвалидами детства до 18 лет.

За все время с начала СВО в Кировской области было введено 33 меры поддержки для участников СВО и членов их семей.