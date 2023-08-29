Руководитель Tinkoff Private покинул компанию

Илья Опренко будет развивать собственный проект за пределами группы "Тинькофф"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Tinkoff Private Илья Опренко покидает свой пост, работать в подразделении продолжит команда, сообщили ТАСС в пресс-службе "Тинькофф".

"Илья Опренко покинул Tinkoff Private для развития собственного проекта за пределами группы "Тинькофф", - отметили в пресс-службе.

В компании отметили, что за время существования в "Тинькофф" подразделения, занимающегося состоятельными клиентами, оно кратно выросло по количеству клиентов и по объему активов и сегодня по собственным оценкам входит в топ-5 ключевых private banking в России.

"Управлять развитием самого технологичного и удобного сервиса для состоятельных клиентов Tinkoff Private продолжит команда, которая работает с момента запуска направления", - добавили в компании.