МСП может получить механизм зонтичных поручительств под строительство отелей

Глава корпорации Александр Исаевич заявил, что банки будут активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП предлагает запустить отраслевой механизм зонтичных поручительств для строительства гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Корпорация МСП в рамках зонтичных поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов. Решением может стать запуск специального зонтичного механизма с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса. Банки будут активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП", - сказал глава корпорации Александр Исаевич.

По его словам, для обеспечения банковского финансирования гостиничного бизнеса на общую сумму 20 млрд рублей до 2030 года максимальные бюджетные затраты составят до 1 млрд рублей. В свою очередь бизнес инвестирует около 5 млрд рублей. Все это позволит создать 8 тыс. новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тыс. имеющихся.

Доля кредитования МСП в этом году показывает двукратный рост по сравнению с прошлым годом, добавил Исаевич. В этот показатель существенный вклад делает господдержка, на которую приходится каждый третий рубль. При этом 90% господдержки сконцентрировано на стимулировании инвесткредитования.

"Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. За счет нее малый и средний бизнес привлек 16,7 млрд рублей на реализацию 148 проектов. В этом году средства уже получили 54 гостиничных проекта на 7,5 млрд. За счет этих средств будет создано и модернизировано более 3 тыс. номеров", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП.